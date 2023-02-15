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Коляда — о школьных годах: «И петарды взрывали, и с уроков сбегали»

Алина Савинова
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Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о том, каким был школьные годы.

«Всякое было. И петарды взрывали, и с уроков сбегали, и в школе стекло разбивал. Совершенно случайно, кстати. Это не как в том видео, в котором парень крутил рюкзак и говорил: «Давай, отпускай, главное — в стекло не попади». Нет, это не я. Я был, скорее, тем, кто снимал. Так получилось, что я прижал парня дверью, а он уже разбил стекло. Теоретически я ничего не разбивал (смеется)», — сказал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

27-летний Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в команде, бронзовым призером чемпионата мира-2018, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2017, 2018).

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4998079-kolyada-o-detstve-i-petardy-vzryvali-i-s-urokov-sbegali-i-v-shkole-steklo-razbival.html
Фигурное катание
Михаил Коляда
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