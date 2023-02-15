Костомарову опять стало хуже? СМИ публикуют противоречивые новости

После ампутации конечностей состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию по-прежнему вызывает тревогу.

Источники российских СМИ сообщают о новых проблемах в процессе восстановления олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Официальной информации по поводу его здоровья, как обычно, нет. Но РЕН ТВ накануне напугал тех, кто следит за ситуацией, новостями о том, что в левом легком 46-летнего спортсмена выявили большой участок фиброза. В результате Роман снова подключен ко всем дыхательным аппаратам — ИВЛ и ЭКМО.

Напомним, что ранее издание KP.RU опубликовало сведения, что фигуристу ампутировали обе кисти рук. Это ужасное известие, учитывая, что меньше недели назад Костомарову, согласно неофициальной информации, ампутировали стопы. На фоне тяжелой формы пневмонии у Романа начался сепсис, который распространился сперва на нижние конечности, а теперь добрался до рук.

Правда, затем пришли уточнения, что ампутация кистей проведена лишь частично. И вообще — весь некроз удален и вскоре Костомаров может пойти на поправку. Увы, новое подключение к ИВЛ и ЭКМО, с одной стороны, спасает Роману жизнь, с другой — грозит новым этапом отмирания тканей.

Прогноз неоднозначный

Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, здоровье фигуриста несколько ухудшилось после операции по удалению кистей или пальцев рук. У Костомарова подскочила температура — «возможно, из-за перенесенного стресса». При этом в целом операция на руках прошла успешно. Роману убрали весь некроз. Это означает, что если нового некроза удастся избежать (а вероятность этого высока), то пациента оставалось только снять с аппарата искусственной вентиляции легких. Именно некроз, то есть отмирание клеток и тканей, был причиной ампутации конечностей у фигуриста.

При этом главный врач петербургской частной скорой помощи Лев Авербах рассказал «Известиям», что даже после ампутации кистей рук у Костомарова сепсис может развиваться и дальше. По мнению специалиста, у спортсмена может быть полиорганная недостаточность, при которой отказывают многие органы системы и происходит глобальный сбой в организме. Так что прогноз по дальнейшему состоянию фигуриста — неоднозначный.

Что касается ампутации обеих кистей, то об этом сперва написал StarHit со ссылкой на источник из больницы. По словам этих врачей, спортсмен пришел в себя и большую часть времени находится в сознании. Затем с опровержением выступил Telegram-канал Mash, назвав фейком информацию об ампутации кистей. По их данным, Костомарову ампутировали не все кисти, а несколько пальцев на обеих руках. Характер операции также подтвердило РИА «Новости». Согласно этим данным, медикам удалось остановить заражение и частично спасти конечности спортсмену. Сейчас врачи продолжают поддерживать состояние Романа с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани. Ему регулярно перевязывают раны и тщательно за ним следят.

Роман Костомаров. Фото Global Look Press

Жизнь внесла очень тяжелые коррективы

Официальных заявлений от близких спортсмена не было с момента его госпитализации на фоне обострения пневмонии. 8 февраля супруга Костомарова Оксана Домнина обратилась к мужу со словами любви в соцсетях в день его рождения. А продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух сообщил, что в феврале стартует всероссийский тур «Ледникового периода» в поддержку Романа. Вырученные средства пойдут на реабилитацию бывшего партнера Татьяны Навки в танцах на льду.

«Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский тур мы, как обычно, планировали сильно заранее — еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы, — сказал Илья Авербух. — Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее — гастроли, которые должны сплотить всех нас. Рома — часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках перед любимым зрителем. Семья — это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе».

Заявление матери

Валентина Костомарова, мать Романа Костомарова, в комментарии изданию SHOT опровергла информацию об ампутации кистей и пальцев. По ее словам, половина написанных новостей является выдумкой. «И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время», — приводит слова мамы Костомарова SHOT.

Напомним, что Костомаров находится в больнице с 10 января этого года. Первоначальным диагнозом была пневмония, но последующие осложнения привели к хирургическим вмешательствам. Ранее «СЭ» сообщал, что Роману ампутировали одну стопу и частично — другую. Несмотря на страшные заголовки, сохраняется надежда на улучшение ситуации. В воскресенье двукратный призер Олимпиады в конькобежном спорте и участник «Ледникового периода» Иван Скобрев в интервью НТВ рассказал, что врачи занимаются с Костомаровым ЛФК.

Накануне здоровья олимпийскому чемпиону пожелали коллеги-танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. «Нам очень трудно, как и вам. Давайте просто опустим это. Здоровья ему — он мужчина, наш кумир, наш друг. Все будет хорошо. Молимся!» — сказали звезды сборной России.

Врачи уже больше месяца борются за здоровье Костомарова и, по словам супруги фигуриста, «делают все возможное и невозможное». Тем не менее в СМИ постоянно появляется разная информация о текущем состоянии Романа. И уже очень хочется, чтобы тревожные новости, наконец, сменились на данные о том, что спортсмен бесповоротно пошел на поправку.