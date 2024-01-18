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Сегодня, 11:30

Авербух — о пропуске Валиевой чемпионата России по прыжкам: «Это определенная потеря. Но турнир все равно будет интересный»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Чемпион мира, известный режиссер шоу и тренер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Камилы Валиевой пропустить чемпионат России по прыжкам.

«Камила — одна из самых ярких звезд на нашем небосклоне. Очень многие поклонники ждут именно ее выступления. Конечно, ее отсутствие — это определенная потеря. Но турнир все равно будет интересный. Очень много кто сможет заявить о себе. У меня интерес к турниру не падает», — сказал Авербух «СЭ».

18 января аккаунт болельщиков Валиевой в Telegram опубликовал сообщение, в котором отказ Камилы от участия в турнире объяснялся состоянием здоровья фигуристки.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января.

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация
Илья Авербух
Камила Валиева
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