Валиева отказалась от участия в чемпионате России по прыжкам

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась от участия в чемпионате России по прыжкам, от этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Первого канала.

Однако отмечается, что 17-летняя фигуристка появится в специальном проекте Первого канала, который является правообладателем на трансляцию турнира.

18 января аккаунт болельщиков Валиевой в Telegram опубликовал сообщение, в котором отказ Камилы от участия в турнире объяснялся состоянием здоровья фигуристки.

Второй в истории чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января 2024 года на льду «ЦСКА Арены». За первое место в личном турнире фигуристы получат 1 миллион рублей в качестве призовых.