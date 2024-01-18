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Сегодня, 11:28

Валиева отказалась от участия в чемпионате России по прыжкам

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась от участия в чемпионате России по прыжкам, от этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Первого канала.

Однако отмечается, что 17-летняя фигуристка появится в специальном проекте Первого канала, который является правообладателем на трансляцию турнира.

18 января аккаунт болельщиков Валиевой в Telegram опубликовал сообщение, в котором отказ Камилы от участия в турнире объяснялся состоянием здоровья фигуристки.

Второй в истории чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января 2024 года на льду «ЦСКА Арены». За первое место в личном турнире фигуристы получат 1 миллион рублей в качестве призовых.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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