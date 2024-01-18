Ветлугин высказался об уходе хореографа Прокофьевой из группы Мишина

Российский фигурист, победитель этапа Гран-при России Матвей Ветлугин в разговоре с «СЭ» поблагодарил многолетнего хореографа группы Мишина Татьяну Прокофьеву.

— С Татьяной Николаевной у нас сохранились теплые отношения, поздравляем друг друга с праздниками, значимыми событиями, видимся на льду. Она профессионал с большой буквы и человек с еще большей буквы. Всегда отдавалась на 100% во время тренировок и переживала за нас в жизни. Только светлые воспоминания, все ребята благодарны ей за труд и терпение. Просто настал такой момент, когда они не вместе.

С ней связано много хороших историй. Например, на сборах в Кисловодске всегда заканчиваем прогулкой по базе или лесу рядом. Татьяне Николаевне захотелось пройтись подальше — с Женей, Глебом и мной. Мы, естественно, уставшие, пытаемся обрести форму после отпуска, которую абсолютно растеряли. И она несколько раз нам говорила: «Все, почти пришли». Ну а мы ныли, но шли. И всю плешь ей проели тем, как больше не можем. Наконец дошли до единственного в горах кафе, и Татьяна Николаевна прониклась и компенсировал нам поход — угостила всех троих.