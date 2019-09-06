Худайбердиева и Филатов выиграли ритм-танец на этапе юниорского Гран-при в Риге. Видео

В Риге (Латвия) танцевальные пары показали свои ритм-танцы на третьем этапе Гран-при среди юниоров.

Победу одержали российский дуэт Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, набравшие 65,13 балла. На втором месте расположилась грузинская пара — Мария Казакова/Георгий Ревия, набравшие 63,25 балла.

Отметим, что до этого сезона Худайбердиева выступала в дуэте с Никитой Назаровым, с которым она стала вице-чемпионкой мира среди юниоров.