Чемпион Европы Алиев пропустит Кубок Первого канала
Российский фигурист Дмитрий Алиев пропустит Кубок Первого канала.
«Алиев не примет участия в Кубке Первого канала. Он продолжает тренировки, участвует в шоу, и в скором времени планируем начать постановку новых программ. Макар Игнатов заявлен на Кубок Первого канала и примет в нем участие», — приводит ТАСС слова Евгения Рукавицына, который является тренером Алиева.
Алиев является чемпионом Европы и России 2020 года.
Кубок Первого канала пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.
Источник: https://tass.ru/sport/14049463
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