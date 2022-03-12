Чемпион Европы Алиев пропустит Кубок Первого канала

Российский фигурист Дмитрий Алиев пропустит Кубок Первого канала.

«Алиев не примет участия в Кубке Первого канала. Он продолжает тренировки, участвует в шоу, и в скором времени планируем начать постановку новых программ. Макар Игнатов заявлен на Кубок Первого канала и примет в нем участие», — приводит ТАСС слова Евгения Рукавицына, который является тренером Алиева.

Алиев является чемпионом Европы и России 2020 года.

Кубок Первого канала пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.