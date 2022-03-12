Туктамышева примет участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева примет участие в Кубке Первого канала.

«Я буду участвовать в Кубке Первого канала, — приводит слова фигуристки ТАСС. — Готовлюсь к старту».

Кубок Первого канала пройдет в Саранске с 25 по 27 марта. В рамках турнира пройдет прыжковый фестиваль. Также фигуристы представят короткие и произвольные программы.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером чемпионата мира 2021 года.