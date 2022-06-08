Хореограф Плишкин поставил программу фигуристам Мухортовой и Евгеньеву на юниорском Гран-при в Словакии

Произвольную программу победителям этапа юниорского Гран-при в Словакии 2021 года в парном катании Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву поставил хореограф Сергей Плишкин.

«Произвольную программу ставил Сергей Плишкин, короткую мы решили оставить с прошлого сезона», — цитирует ТАСС Мухортову.

19-летняя Мухортова и 20-летний Евгеньев в сезоне-2021/22 выиграли золотые и серебряные награды на этапах Гран-при среди юниоров. В финале кубка России пара заняла первое место, на чемпионате России — 10-е место.