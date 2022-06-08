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Сегодня, 16:34

Бетина Попова считает, что зрителям не будет интересно смотреть квалификационные соревнования

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Победительница Универсиады в танцах на льду, хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала введение квалификационных соревнований на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Думаю, зрителям не особо будет интересно смотреть квалификацию, многие и так часто смотрят лишь последние разминки на соревнованиях. Набрать дуэты на квалификацию, конечно, можно, но в тех же парах будет сложно. На самом деле, это и здорово, что на чемпионате мира хотя бы в квалификации шанс появится выступать у многих, это своего рода популяризация спорта, но с другой стороны — удержать внимание зрителя будет сложно, потому что 15-минутные заливки, шестиминутные разминки и еще пятиминутное выставление оценок и так не способствует повышению интереса для зрителей», — цитирует ТАСС Попову.

25-летняя Попова победила в Красноярске на Универсиаде-2019 в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым.

В среду конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) решил увеличить число участников чемпионата мира по фигурному катанию. Квалификационные соревнования будут проходить с начала сезона-2024/25.

Источник: https://tass.ru/sport/14857045
Фигурное катание
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