Губерниев о признании Загитовой лучшей телеведущей России: «Она является примером для всех телеведущих страны»

Губерниев считает, что Загитова является примером для всех телеведущих страны

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на признание российской фигуристки Алины Загитовой лучшей телеведущей России.

«Могу поздравить Алину Загитову и читателей. Это колоссальный прорыв. Радостно, что читатели оценили прогресс совершенно блистательной телеведущей. Мне остается только порадоваться за газету «Комсомольская правда», читателей и Алину Загитову. Она является примером для Марии Ситтель, Яны Чуриковой, Марины Кравец, Марии Орзул, Ольги Васюковой, Яны Батыршиной, Екатерины Андреевой и всех телеведущих страны. Это большой успех, мне остается только порадоваться за Загитову», — сказал Губерниев «СЭ».