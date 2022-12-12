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12 декабря, 16:50

Роднина считает, что у Щербаковой большие шансы выиграть премию ISU Skating Awards

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила шансы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards.

«Ее включили по результатам, а результат отобрать невозможно. Поэтому не вижу в этом ничего удивительного. Этот справедливое решение. Я не знаю, с кем ей придется соревноваться, но если брать результаты, которые она показала в прошлом сезоне, то у нее большие шансы на победу», — цитирует Роднину Metaratings.ru.

Щербакова вошла в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU) в категории «Самый ценный фигурист». 18-летняя фигуристка станет единственным представителем России на премию этого года.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodnina-zayavila-chto-shcherbakova-mozhet-vyigrat-premiyu-isu-skating-awards-1437419/
Фигурное катание
Анна Щербакова
Ирина Роднина
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