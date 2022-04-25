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25 апреля, 12:55

«Гран-при России» по фигурному катанию может пройти в другой стране

Виктория Кравченко
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«Гран-при России» может пройти в другой стране, рассказал «РБК» вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

«Я не имею права давать никаких оценок по данному поводу. Было приятно такое решение, что в этом году этап Гран-при в России проводиться не будет, а будет проводиться где-нибудь еще», — сказал Лакерник.

Сегодня, 25 апреля, ISU на пресс-конференции принял решение отменить российский этап серии «Гран-при» по фигурному катанию сезона-2022/23 из-за ситуации на Украине. Турнир должен был пройти в ноябре 2022 года.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6266607c9a7947718c0dbd8c
Фигурное катание
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