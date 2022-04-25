Этап «Гран-при» по фигурному катанию в России не пройдет в новом сезоне
Этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проведен не будет, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на ISU.
Сообщается, что Кубок Ростелекома по фигурному катанию не будет включен в серию «Гран-при» по фигурному катанию сезона 2022/23 из-за ситуации на Украине. До дальнейшего уведомления международные соревнования в России и Белоруссии проводиться не будут.
Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.
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