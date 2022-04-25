Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

25 апреля, 10:51

Этап «Гран-при» по фигурному катанию в России не пройдет в новом сезоне

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Фигурное катание.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проведен не будет, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на ISU.

Сообщается, что Кубок Ростелекома по фигурному катанию не будет включен в серию «Гран-при» по фигурному катанию сезона 2022/23 из-за ситуации на Украине. До дальнейшего уведомления международные соревнования в России и Белоруссии проводиться не будут.

Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220425/figrunoe_katanie-1785264154.html
Фигурное катание
4
6
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
У России забрали чемпионат мира по хоккею-2023. Пустят ли туда нашу сборную вообще — неизвестно
ИИХФ объявила о переносе ЧМ-2023 из России
Руководство Уимблдона не считает дискриминацией недопуск российских теннисистов к турниру
Матыцин: «У нас нет опасений по смене российскими спортсменами гражданства»
Стало известно, какая международная спортивная федерация не ввела санкции против России
Этап «Гран-при» в России отменен впервые с 1996 года. Чего боится ISU?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кондратюк и Валиева прыгнули параллельный четверной тулуп на тренировке

Члены ISU из России и Белоруссии не примут участия в конгрессе организации
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости