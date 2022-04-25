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25 апреля, 12:39

Рудковская назвала беспределом отмену «Гран-при» в России

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о том, что международный союз конькобежцев отменил российский этап серии «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2022/23.

«Все понимают, что это беспредел. Каждый день подтверждается факт того, что спорт — это настоящая политика. А данные решения делаются для того, чтобы наши ребята меняли спортивное гражданство. Нам же нужно делать все, чтобы российские спортсмены смогли принимать участие в соревнованиях. Нужны турниры, которые будут иметь определенный статус. Где, например, будут китайские спортсмены. Нашим ребятам нужно выступать. Я думаю, что решение найдется», — сказала Рудковская «СЭ».

Сегодня, 25 апреля, ISU на пресс-конференции принял решение отменить российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23 из-за ситуации на Украине. Турнир должен был пройти в ноябре 2022 года.

Фигурное катание
Яна Рудковская
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