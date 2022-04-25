Мишина рассказала о положительной динамике в состоянии Евгения Семененко

Тренер Татьяна Мишина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о нынешнем состоянии здоровья фигуриста Евгения Семененко.

«Продвижения значительные. Непосредственно сегодня с врачом говорили, и он сказал, что очень положительная динамика. Надо только выждать и не начать ничего делать раньше. Ему можно вставать и ходить, головные боли прекратились. Много уже положительного. Сейчас нужно выждать, терпения набраться, чтобы уже, когда начнет заниматься, он хорошо себя чувствовал. И еще раз с врачами нужно будет посоветоваться, как и что. А так, всего лишь 10 дней прошло где-то с этого момента, поэтому считаю, что очень положительная динамика идет», — сказала Мишина корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

16 апреля во время исполнения четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Семененко упал и ударился головой о лед. Фигурист несколько раз попытался встать и продолжить выступление, но не смог удержаться на ногах. Спортсмена увезли с арены на носилках.