Тренер Минчук рассказал о конкуренции между парами Москвиной

Тренер группы Тамары Москвиной Артур Минчук рассказал, как устроены взаимоотношения в команде между чемпионами мира Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым и чемпионами Европы Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

«Когда пришли Настя и Саша, они были всего лишь перспективной парой, а Саша и Дима – чемпионами России и Европы. Это серьезный уровень. Хотя никакой иерархии в нашей группе нет.

Обстановка, пожалуй, стала даже лучше: появилась внутренняя конкуренция. Когда видишь на льду конкурентов, сам поневоле подтягиваешься. Конфликтов между ребятами нет, четыре незаурядные личности вполне уживаются в двух раздевалках.

Ребята знают, что, если с кем-то на льду рядом Тамара Николаевна, а с кем-то я, то в дальнейшем роли поменяются. Ни один фигурист не обделен вниманием. Когда работаешь с парами, нужно следить и за тем, чтобы мальчик и девочка в равной степени чувствовали внимание и поддержку со стороны тренера», - приводит слова Минчука «РИА Новости».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов перешли в группу Тамары Москвиной прошлым летом. Под ее руководством пара выиграла чемпионат мира в Стокгольме. Бойкова с Козловским, которые тренируются у нее почти всю карьеру, выиграли бронзу.