Степанова и Букин поблагодарили болельщиков за поддержку после «Гран-при» в Италии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, поблагодарили болельщиков за поддержку после «Гран-при Италии».

«Спасибо всем огромное за невероятную поддержу! За миллион приятных слов и отзывов, это очень важно для нас! И, конечно, огромное спасибо нашей большой дружной команде! Всех обнял», — написал Букин в Instagram.

Степанова также отметила, что они рады началу сезона.

«Мы очень рады, что наконец-то начали наш сезон! Спасибо всем за невероятную поддержку».

Пара заняла третье место на турнире в Италии. По сумме выступлений они набрали 202,18 балла.

Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,06).