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Степанова и Букин поблагодарили болельщиков за поддержку после «Гран-при» в Италии

10:09
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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, поблагодарили болельщиков за поддержку после «Гран-при Италии».

«Спасибо всем огромное за невероятную поддержу! За миллион приятных слов и отзывов, это очень важно для нас! И, конечно, огромное спасибо нашей большой дружной команде! Всех обнял», — написал Букин в Instagram.

Публикация от Ivan Bukin (@ivan_bukin_)

Степанова также отметила, что они рады началу сезона.

«Мы очень рады, что наконец-то начали наш сезон! Спасибо всем за невероятную поддержку».

Пара заняла третье место на турнире в Италии. По сумме выступлений они набрали 202,18 балла.

Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,06).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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