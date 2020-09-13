Контрольные прокаты сборной России: прямая трансляция. Здесь Медведева, Плющенко vs Тутберидзе и другие звезды

В субботу и воскресенье, 12 и 13 сентября, в Москве проходят предсезонные контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию 2020/21.

В первый день выступлений в СК «Мегаспорт» участники представили новые короткие программы, теперь на очереди — произвольные.

Контрольные прокаты в прямом эфире показывает Первый канал. Трансляция произвольной программы онлайн будет доступна на этой странице (по ссылке).

Начало — в 15.00 (время московское).

Полный состав участников прокатов сборной России:

Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Мужчины: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Александр Самарин.

Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Алина Пепелева — Роман Плешков.

Танцы на льду: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Софья Шевченко — Игорь Еременко.

По разным причинам (в основном — травмы) с прокатов снялись Алина Загитова (участие в телешоу «Ледниковый период»), Ксения Синицына, пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов, дуэт Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов. Сергей Воронов объявил о завершении карьеры.

Напомним, в этом году в федерации отказались от выставления оценок. Тем не менее, это уникальная возможность оценить новые программы и готовность спортсменов после длительной изоляции перед сезоном.