Фигурное катание, Finlandia Trophy 2021: расписание соревнований
Расписание Finlandia Trophy 2021
09:45
С 7 по 10 октября в Эспоо (Финляндия) пройдет турнир серии ISU Challenger Finlandia Trophy.
В составе сборной России выступят:
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Женщины: Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.
Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Расписание соревнований
7 октября
Пары, короткая программа
14.45
Мужчины, короткая программа
17.25
8 октября
Пары, произвольная программа
13.00
Мужчины, произвольная программа
16.00
9 октября
Танцы на льду, ритм-танец
13.00
Женщины, короткая программа
16.05
10 октября
Танцы на льду, произвольный танец
13.00
Женщины, произвольная программа
16.30
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