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Фигурное катание, Finlandia Trophy 2021: расписание соревнований

Расписание Finlandia Trophy 2021
09:45
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
С 7 по 10 октября в Эспоо (Финляндия) пройдет турнир серии ISU Challenger Finlandia Trophy.

В составе сборной России выступят:

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Женщины: Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Расписание соревнований

7 октября

Пары, короткая программа

14.45

Мужчины, короткая программа

17.25

8 октября

Пары, произвольная программа

13.00

Мужчины, произвольная программа

16.00

9 октября

Танцы на льду, ритм-танец

13.00

Женщины, короткая программа

16.05

10 октября

Танцы на льду, произвольный танец

13.00

Женщины, произвольная программа

16.30

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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