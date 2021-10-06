Finlandia Trophy: кто выступит в составе сборной России
Это международный турнир, который организует Федерация фигурного катания Финляндии. Он проводится ежегодно в Финляндии с 1995 года.
В 2020 году турнира не было из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победу одержала Алена Косторная, а Елизавета Туктамышева — серебро.
В составе сборной России выступят:
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Женщины: Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.
Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Среди известных фигуристов заявлены: Карен Чен, Эмбер Гленн, Джейсон Браун, Киган Мессинг, Маттео Риццо, Эшли Кейн-Гриббл / Тимоти Ледюк, Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд, Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро, Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон, Мэдисон Чок / Эван Бейтс и другие.
Полный список участников можно посмотреть здесь.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю