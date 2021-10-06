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Finlandia Trophy: кто выступит в составе сборной России

Кто выступит в составе сборной России на Finlandia Trophy
10:00
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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С 7 по 10 октября в Эспоо (Финляндия) пройдет турнир серии ISU Challenger Finlandia Trophy.

Это международный турнир, который организует Федерация фигурного катания Финляндии. Он проводится ежегодно в Финляндии с 1995 года.

В 2020 году турнира не было из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победу одержала Алена Косторная, а Елизавета Туктамышева — серебро.

В составе сборной России выступят:

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Женщины: Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Среди известных фигуристов заявлены: Карен Чен, Эмбер Гленн, Джейсон Браун, Киган Мессинг, Маттео Риццо, Эшли Кейн-Гриббл / Тимоти Ледюк, Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд, Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро, Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон, Мэдисон Чок / Эван Бейтс и другие.

Полный список участников можно посмотреть здесь.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

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