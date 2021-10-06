Сотникова покинула проект «Ледниковый период». Ей не смогли найти партнера после травмы Давы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова покинула проект «Ледниковый период». По словам продюсера Анастасии IVKA, ей не удалось найти нового партнера.

Изначально партнером Сотниковой был блогер и рэп-исполнитель Дава, однако он выбыл из шоу из-за травмы на тренировке.

«К сожалению, Аделина не сможет принять участие в «Ледниковом периоде», — цитирует продюсера Сотниковой «Стархит». - Мы знаем, что многие ждали ее появления, очень ценим зрительскую симпатию. Однако, несмотря на все старания команды, найти подходящую кандидатуру ей в пару не удалось. Никто из ребят не подошел Первому каналу: кто-то не катается на должном уровне, кто-то не устроил по медийности.

Когда мы уже потеряли надежду, мне позвонил близкий друг Игорь Жижикин и предложил пригласить в проект потрясающего актера Павла Чинарева — звезду сериала «Мажор», фильма «Девятаев», «Смертельные иллюзии» и десятков других. Мы по-дружески попросили его приехать на лед, и оказалось, что Паша потрясающе катается плюс подходит по формату шоу. Они с Аделиной составили бы невероятную пару. Как актер он, кстати, сейчас на взлете, у него плотный график. Но, увы, чего-то не хватило, стороны не смогли прийти к соглашению.

Поэтому мы вынуждены выйти из «Ледникового», так как понимаем, что борьба уже идет, ребята ежедневно тренируются. Да и мы сами уже потратили достаточно много времени на поиски, увы, безуспешно. От всей души благодарны Илье Авербуху за поддержку и помощь во всем".

25-летняя Сотникова четыре раза выигрывала золото чемпионата страны. В марте 2020 года фигуристка объявила о завершении карьеры.