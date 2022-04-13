Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:01

Фигуристка Самоделкина восстанавливается после травмы и не переходит в другие тренерские группы

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская фигуристка Софья Самоделкина, которая представляет школу ЦСКА, не переходит в группу другого тренера.

«Софья Самоделкина не до конца восстановилась после травмы ноги, спортсменка продолжает лечение. Официально она не меняла группу своего тренера, этот вопрос пока непонятен», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

В сезоне-2021/22 Самоделкина заняла второе место на первенстве России среди юниоров и этапе юниорского «Гран-при» в Любляне. Она стала третьей на этапе «Гран-при» в Красноярске и пятой на взрослом чемпионате России.

15-летняя спортсменка тренируется под руководством Сергея Давыдова.

Источник: https://tass.ru/sport/14367379
Фигурное катание
Софья Самоделкина
1
0
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
Игра в мафию: Сергей Федоров похож на дона из Чикаго, а Роман Ротенберг на босса из Сицилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роднина — о смерти Воробьевой: «Очень жаль! Она была прекрасным человеком»

«Она была очень светлым человеком. Жалко, что ее с нами больше нет». Шахрай — о смерти Воробьевой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости