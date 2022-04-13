Фигуристка Самоделкина восстанавливается после травмы и не переходит в другие тренерские группы

Российская фигуристка Софья Самоделкина, которая представляет школу ЦСКА, не переходит в группу другого тренера.

«Софья Самоделкина не до конца восстановилась после травмы ноги, спортсменка продолжает лечение. Официально она не меняла группу своего тренера, этот вопрос пока непонятен», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

В сезоне-2021/22 Самоделкина заняла второе место на первенстве России среди юниоров и этапе юниорского «Гран-при» в Любляне. Она стала третьей на этапе «Гран-при» в Красноярске и пятой на взрослом чемпионате России.

15-летняя спортсменка тренируется под руководством Сергея Давыдова.