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Сегодня, 15:06

Роднина — о смерти Воробьевой: «Очень жаль! Она была прекрасным человеком»

Ирина Роднина высказалась о смерти Ирины Воробьевой
Сергей Федоров
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на смерть чемпионки мира в парном катании Ирины Воробьевой.

«У меня только прекрасные и добрые воспоминания об Ирине. Она была прекрасным и светлым человеком. Очень жаль», — сказала Роднина «СЭ».

О смерти Воробьевой сообщил официальный сайт Федерации фигурного катания России. Ей было 63 года.

Ирина Воробьева. Умерла чемпионка мира в парном фигурном катании Ирина Воробьева

Фигурное катание
Ирина Роднина
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