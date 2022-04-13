Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на смерть чемпионки мира в парном катании Ирины Воробьевой.

«У меня только прекрасные и добрые воспоминания об Ирине. Она была прекрасным и светлым человеком. Очень жаль», — сказала Роднина «СЭ».

О смерти Воробьевой сообщил официальный сайт Федерации фигурного катания России. Ей было 63 года.