Серебряный призер Олимпийских игр Сергей Шахрай в разговоре с «СЭ» отреагировал на смерть чемпионки мира в парном катании Ирины Воробьевой.

«Жалко, конечно. Она такой светлый человек. Всегда обаятельный, никогда не ноющий, всегда оптимистичный, несмотря на то что у нее очень непростая судьба. Мне кажется, у нее нет места, где бы не было травм. В этом плане она была невезучем спортсменом. Ее и партнеры роняли, она и руки ломала, но никогда не ныла, не печалилась и всегда была позитивной. Память о ней только светлая. Она была очень светлым человеком. Жалко, что ее с нами больше нет. Мы ее будем помнить, потому что таких людей в фигурном катании немного, которые всегда оптимистичные, не ноющие и не создают проблем окружающим», — сказал Шахрай корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

О смерти Ирины Воробьевой сообщил официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. Ей было 63 года.