Фигурист Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России
16:24
Евгений Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России. Фигурист набрал 94,95 балла.
Вторым стал Андрей Мозалев с результатом 93,83 балла. Замкнул тройку Петр Гуменник (88,09).
Москва (Россия)
Кубок России
Финал
Мужчины
Короткая программа
1. Евгений Семененко — 94,95
2. Андрей Мозалев — 93,83
3. Петр Гуменник — 88,09
4. Роман Савосин — 87,36
5. Артем Ковалев — 85,61
6. Алексей Ерохов — 85,29
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