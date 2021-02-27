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Фигурист Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России

16:24

Евгений Семененко выиграл короткую программу в финале Кубка России. Фигурист набрал 94,95 балла.

Вторым стал Андрей Мозалев с результатом 93,83 балла. Замкнул тройку Петр Гуменник (88,09).

Москва (Россия)

Кубок России

Финал

Мужчины

Короткая программа

1. Евгений Семененко — 94,95

2. Андрей Мозалев — 93,83

3. Петр Гуменник — 88,09

4. Роман Савосин — 87,36

5. Артем Ковалев — 85,61

6. Алексей Ерохов — 85,29

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