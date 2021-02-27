Финал Кубка России, женщины, короткая программа: где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 27 февраля, в Москве стартует финал Кубка России по фигурному катанию. В 18:05 по московскому времени состоится короткая программа у женщин.

Список участников и порядок выступления фигуристок выглядит следующим образом: 1) Анна Фролова, 2) Мария Талалайкина, 3) Софья Самодурова, 4) Елизавета Туктамышева, 5) Камила Валиева, 6) Анастасия Тараканова, 7) Майя Хромых, 8) Елизавета Нугуманова, 9) Ксения Цибинова, 10) Камила Султанмагомедова, 11) Дарья Усачева, 12) Алена Косторная.

Соревнования будут бесплатно показаны в эфире Первого канала. Прямые трансляции — на сайте 1tv.ru.

Подробнее о финале Кубка России можно прочитать здесь: состав участников турнира, расписание выступлений, как попасть на трибуны и купить билеты

Видеотрансляция финала Кубка России по фигурному катанию