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Сегодня, 15:50

Энберт назвал самых ценных фигуристов сезона

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Александр Энберт.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Александр Энберт в комментарии для «СЭ» назвал самых ценных фигуристов сезона-2022/23.

«Мы можем посчитать медали и понять, кто сколько из них выиграл. Но ценность — это про другое. Я думаю, что в мужском одиночном — это Гуменник. Он смог привлечь внимание к мужскому одиночному катанию на прыжковом турнире. А их борьба на чемпионате России с Семененко и победа Петра в финале Гран-при? На протяжении всего сезона он ярко выступал, привлекал внимание к себе, к фигурному катанию и делал что-то новое. В женском одиночном — это Камила Валиева. Конечно, ее история нам всем известна. То, что она в этом сезоне выступает — это уже победа. И выступает хорошо, сделала интересные постановки. Ей не удалось, к сожалению, занять первые места там, где она хотела. Но это все равно поступок с ее стороны. Александру Трусову и Анну Щербакову мы практически не видели. Это понятно. Постолимпийский сезон сложный, но, несмотря на все сложности, Камила отработала весь сезон — это очень ценно», — сказал Энберт «СЭ».

Также Александр Энберт назвал самых ценных фигуристов среди спортивных и танцевальных пар.

«В парах сложно... Я думаю, что Тамара Николаевна Москвина. Ее пары соревнуются между собой и показывают прекрасное катание. Здесь нельзя кого-то одного выделить из них. Хоть, насколько я помню, Бойкова и Козловский заняли на всех соревнованиях призовые места. Мишина и Галямов абсолютно на том же уровне. Тамара Николаевна, как руководитель этих двух пар действительно, делает парное катание сейчас очень интересно. В танцах, думаю, лучшими были Худайбердиева и Базин. Они — чемпионы России. Мы видели, что у них были неточности, были падения, но они все равно заслуженно на первом месте», — добавил Энберт.

Ранее «СЭ» провел опрос среди российских фигуристов, кто был лучшим российским спортсменом в этом сезоне.

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева. Мы спросили российских фигуристов, кого они выберут MVP сезона. Некоторые ответы удивили

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александр Энберт
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