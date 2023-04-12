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Сегодня, 12:36

Кондратюк ответил на вопрос о заработках в шоу Плющенко

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист, чемпион Европы и участник сборной России в олимпийском командном турнире Марк Кондратюк рассказал «СЭ» об ощущениях после соревновательного сезона и участии в шоу Евгения Плющенко.

Кондратюк — один из хедлайнеров шоу «Союз чемпионов».

— Как у тебя сейчас настроение, состояние?

— Кайфую. Езжу по городам России, я правда очень люблю выступать, получаю от этого большое удовольствие, — ответил Кондратюк.

— По миру не хочется поездить?

— А я, может, скоро поеду. Просто на отдых. (смеется)

— Ты вообще не устал? От сезона, от фигурного катания даже, может быть?

— У нас было четыре шоу за четыре дня, потом улетели из Москвы в Кемерово, где всего три шоу. Это действительно сложный график. Но мне действительно нравится выступать для публики. Ты получаешь тот адреналин и эмоции, которые ни с чем не сравнить. И очень приятно, что люди приходят смотреть, как мы катаемся! Спасибо Вам большое!

— А на сколько месяцев хватает тех денег, что фигурист зарабатывает за три недели такого турне?

— Это же зависит от человека. Вы же не знаете, я сорю деньгами или нет. Может, я аскет? Не люблю говорить о деньгах. Главное — это преданность своему делу, полная самоотдача, а также любовь и поддержка зрителей, болельщиков.

Ранее Кондратюк назвал MVP сезона в России.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Марк Кондратюк
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