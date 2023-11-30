Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Зенитом»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал то, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов и полузащитник команды Дмитрий Баринов пропустят матч 17-го тура РПЛ против «Зенита».

«Даст ли это сильное преимущество «Зениту»? Это покажет игра, ребята могут сплотиться вокруг этой ситуации, это даже может придать сил команде и дополнительно мотивировать ее. Давайте возьмем в пример «Динамо», когда удалили Карраскаля, а команда смогла настроиться и победить «Зенит». Здесь же команды будут играть в равных составах, поэтому я бы москвичей заранее со счетов не сбрасывал», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч 17-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 3 декабря.