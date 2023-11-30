Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:36

Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Зенитом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал то, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов и полузащитник команды Дмитрий Баринов пропустят матч 17-го тура РПЛ против «Зенита».

«Даст ли это сильное преимущество «Зениту»? Это покажет игра, ребята могут сплотиться вокруг этой ситуации, это даже может придать сил команде и дополнительно мотивировать ее. Давайте возьмем в пример «Динамо», когда удалили Карраскаля, а команда смогла настроиться и победить «Зенит». Здесь же команды будут играть в равных составах, поэтому я бы москвичей заранее со счетов не сбрасывал», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч 17-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 3 декабря.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Вендел готовится к «Локомотиву»
Непомнящий считает, что потеря Баринова и Галактионова может воодушевить «Локомотив» на матч с «Зенитом»
Нагорных — о дисквалификации Галактионова и Баринова: «Учимся на своих ошибках, извлекаем уроки»
Губерниев о Кордобе: «Посмотрим, как футболисты продолжат общение — жестами или на великом и могучем русском языке»
РПЛ: девять игроков и три тренера пропустят матчи 17-го тура
Губерниев — о дисквалификации Галактионова и Баринова: «Люди перед важнейшим матчем дали волю эмоциям»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ISU ожидает публикацию решения CAS по делу Валиевой до 12 февраля

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости