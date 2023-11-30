ISU ожидает публикацию решения CAS по делу Валиевой до 12 февраля

Международный союз конькобежцев (ISU) ожидает публикацию решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой до 12 февраля 2024 года.

«Совет ISU отметил, что CAS планирует опубликовать свое решение относительно арбитражного разбирательства по делу Валиевой к 12 февраля 2024 года», — приводит ТАСС слова пресс-службы ISU.

Первые слушания по делу 17-летней россиянки прошли с 26 по 28 сентября, после чего продолжились 9 и 10 ноября. На заседаниях коллегия арбитров заслушала показания РУСАДА, ISU, ВАДА и Валиевой.

Ранее сообщалось, что вердикте CAS будет вынесен в конце января 2024 года.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили о желании увидеть быстрое решение по делу Валиевой.