Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:10

Траньков ответил на критику своей работы телекомментатором

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Траньков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков в разговоре с «СЭ» высказался о своей работе комментатором на Первом канале. Он комментирует в том числе выступления своей пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и их соперников.

— Ты критикуешь Веру Базарову за высказывания о других тренерах, но комментируешь на Первом канале. Тоже других тренеров и спортсменов, получается.

— Я не знаю, насколько это этично. Думаю, если это неэтично, то комитет по этике Федерации фигурного катания на коньках России обратит на это внимание и может мне это запретить. Или не запретить. Но у меня есть образование, я этому учился, я не просто приглашенный эксперт — и занимаюсь этой работой много лет, больше десяти. И если говорить об отзывах о моей работе в кулуарах фигурного катания, а не на ветках фанатских обсуждений, то оценки позитивные. И от тренеров, и других людей.

Цели вызвать шумиху [в истории с Базаровой] не было, естественно. И как там пишут, я никакие комментарии не закрывал, а просто удалил ветку, где откровенно собачились между собой люди. Я не хочу, чтобы люди ругались друг с другом из-за ерунды. Видимо, после этого стало невозможно комментировать последние посты. Я просто только недавно их открыл и не до конца разобрался, как это работает. (смеется).

Максим Траньков и&nbsp;Вера Базарова. Неожиданный баттл в нашем фигурном катании: тренер команды Тутберидзе закусился с чемпионкой России
Максим Траньков
2
0
Читайте также
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Зенитом»

Траньков: «Базарову сложно назвать моим принципиальным соперником — из-за несоизмеримости карьер»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости