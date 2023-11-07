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Дэвис и Смолкин: «Будем работать и постараемся подойти к чемпионату Европы-2024 в своей максимальной форме»

Алина Савинова
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Соцсети

Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин подвели итоги своих выступлений на старте сезона после перехода в сборную Грузии.

«На текущий момент времени мы приняли участие в возможных для нас соревнованиях Международной серии Челленджер в этом сезоне. Не просто было начинать соревноваться после длительного перерыва в турнирах, были ошибки, над которыми мы будем работать и постараемся подойти к чемпионату Европы-2024 в своей максимальной форме. Огромное спасибо нашим тренерам за работу и подготовку! Спасибо федерации и ее президенту за поддержку!» — написали спортсмены в соцсетях.

Дэвис и Смолкин в августе стали победителями турнира Ice Dance International. В октябре фигуристы выиграли Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре заняли первое место на Мемориале Дениса Тена.

Дэвис и Смолкин встали в пару в сезоне-2018/19. В июне 2023-го Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход танцевальной пары в сборную Грузии.

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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