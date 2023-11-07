Олимпийская чемпионка Роднина отреагировала на «дело Валиевой» неожиданными словами

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказала мнение о деле фигуристки Камилы Валиевой. Слушания по делу спортсменки в Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжатся 9 и 10 ноября.

Роднина заявила, что не понимает, почему в России широко обсуждают допинг других спортсменов, например, норвежских лыжников и биатлонистов.

«Особенно не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить, — приводит Sport24 слова Родниной. — Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!»

По словам Родниной, в ситуации с фигуристкой виновата российская сторона, которая дала шанс недружественным странам указать на свои ошибки.

«Теперь нужно просто работать, чтобы это скорее закончилось. Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг. С таким подходом ничего хорошего не выйдет. Нужно понимать, что есть страны, которые нас не любят, они и не должны это делать. Но нужно всегда знать, что Россия — страна самых сильных спортсменов, и внимание к нам всегда будет тройное — каждую ошибку припомнят», — сказала Роднина.

Допинг-проба Валиевой, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Однако это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, на котором фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль.