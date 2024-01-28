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Сегодня, 16:04

Даниелян: «Без российских девочек женское одиночное катание сейчас на паузе»

Алина Савинова
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Российский фигурист Артур Даниелян рассказал, смотрел ли он чемпионат Европы по фигурному катанию в этом году.

«Да, конечно, следил за Настей [Губановой] и болел. Я в принципе слежу за ребятами, которые раньше выступали за Россию, а теперь представляют другие страны. Еще в мужском одиночном слежу за Адамом Сяо Хим Фа, Лукасом Бричги. Там наберется много парней, которые еще довольно молодые. Если Адам себе уже набил цену, то остальные подтягиваются. Мужское одиночное всегда движется вперед. Так же, как и женское, но без наших девочек женское одиночное сейчас на паузе», — цитирует Даниеляна «Спорт День за Днем».

Чемпионат Европы-2024 проходил с 10 по 14 января в литовском городе Каунасе. В мужском одиночном катании победил француз Адам Сяо Хим Фа, у девушек соревнования выиграла бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Представляющая Грузию Анастасия Губанова стала второй.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/danielyan-bez-nashikh-devochek-zhenskoe-odinochnoe-katanie-seychas-na-pauze
Фигурное катание
Артур Даниелян
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