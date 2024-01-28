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Сегодня, 17:04

Фигурист Игнатов рассказал, что помогло ему завоевать медаль на чемпионате Петербурга

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.

Сегодня Игнатов занял четвертое место в короткой программе (84,27 балла). Во время проката он упал с четверного тулупа.

«Первая половина понравилась, как катался, как прыгал. Потом случилась ошибка на флип — турбулентность, видимо. Но я доволен, как все сложилось. Хороший турнир перед Спартакиадой. Вчерашнее падение? Ко мне домой вчера пришел папа, с ним вместе посмеялись, опубликовал пост про «пристегиваемся, взлетаем». Надо относиться с самоиронией. Живу я, если что, отдельно, папа не за хлебом отходил. Но тоже помогло. Тарасова сказала, что моя фанатка? Очень приятно слышать от такого человека. Это невероятно ценно», — сказал Игнатов.

Макар Игнатов
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