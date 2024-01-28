Фигурист Даниелян: «Я бы скорее рискнул попробовать четверной аксель, но не сальто»

Российский фигурист Артур Даниелян ответил на вопрос, кто бы выиграл в батле сальто — француз Адама Сяо Хим Фа или его соотечественник Дмитрий Алиев.

«Могу сказать, что не ожидал этого от Димы. Я знал, что он на полу может прыгнуть сальто с места, но не думал, что он на льду это сможет сделать. Но он сделал! И у него это вышло высоко и очень легко. Адам прыгнул сальто в конце программы [на чемпионате Европы], когда уже сил меньше. Вот если они будут в равных условиях, тогда уже можно будет оценивать. Стоит ли разрешать сальто? Даже не знаю. Кто рискнет [его делать]? Я бы скорее рискнул попробовать четверной аксель, но не сальто», — приводит «Спорт День за Днем» слова спортсмена.

В январе 24-летний Алиев вне конкурса исполнил сальто на командном турнире в рамках чемпионата России по прыжкам.