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Бутырская — об отсутствии Загитовой и Медведевой в составе сборной: «Пока они участвовали в шоу, другие завоевывали медали»

11:01
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Чемпионка мира Мария Бутырская отреагировала на отсутствие в составе сборной России на сезон 2021/22 Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Они практически не соревновались. Все, что у них было — шоу прокаты. Это не соревнования. Другие в это время в спортивном плане пахали, работали на результат и завоевывали медали. Мне сложно продумывать за них, какие у них планы в голове. Обычно, когда спортсмен пропускает предолимпийский сезон, то и на Олимпиаду он не едет. В этом сезоне люди готовятся к Олимпийским играм. Я не знаю таких вариантов, чтобы в олимпийский сезон люди возвращались. Может быть, такое возможно, но так не делают», — сказала Бутырская «СЭ».

Также Бутырская считает, что Медведева и Загитова при должной работе могут вернуться в любой момент.

«Девочки заслуженные, они много сделали для нашей страны и фигурного катания. Видимо, планов на Олимпийские игры у них нет. Это ничего не значит. Они могут вернуться в любой момент при должно отношении. Камбэк можно совершить всегда, если ты очень хочешь», — добавила Бутырская.

В конце 2019 года Загитова объявила о приостановлении карьеры. Медведева в прошлом сезоне участвовала в контрольных прокатах сборной России, официальные соревнования фигуристка пропустила из-за травмы спины и коронавируса.

(Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: Евгения Медведева и Алина Загитова не вошли в состав сборной России на сезон 2021/22 перед зимней Олимпиадой