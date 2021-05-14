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Тарасова — об отсутствии Медведевой и Загитовой в составе сборной: «Все по-честному»

11:17
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отсутствие в составе сборной России по фигурному катанию на сезон 2021/22 Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Я могу сказать так: все по-честному», — заявила Тарасова «СЭ».

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, регулярно выступает в шоу и в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте. Медведева выступила на контрольных прокатах сборной России в минувшем сезоне, однако после не принимала участия в соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

(Владислав Флегонтов)

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Материалы сюжета: Евгения Медведева и Алина Загитова не вошли в состав сборной России на сезон 2021/22 перед зимней Олимпиадой