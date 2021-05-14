Тарасова — об отсутствии Медведевой и Загитовой в составе сборной: «Все по-честному»
11:17
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отсутствие в составе сборной России по фигурному катанию на сезон 2021/22 Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
«Я могу сказать так: все по-честному», — заявила Тарасова «СЭ».
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, регулярно выступает в шоу и в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте. Медведева выступила на контрольных прокатах сборной России в минувшем сезоне, однако после не принимала участия в соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.
(Владислав Флегонтов)
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