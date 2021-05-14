Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на отсутствие в составе сборной России на сезон 2021/22 Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«О каком первенстве мира может идти речь, если они не прошли отбор чемпионата России? Женя и Алина должны пройти национальный турнир. Сейчас они проиграют тем девочкам, которые будут бороться с ними. Это очевидно! И это не новость. Женя и Алина уже завершили карьеру фигуристок? Послушайте, они занимаются своей профессиональной карьерой: снимаются в рекламе, принимают участие в шоу. Фигурное катание — спорт номер один, а у них работы через край. О какой спортивной карьере тут можно говорить?» — сказала Бестемьянова «СЭ»

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, регулярно выступает в шоу и в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте. Медведева выступила на контрольных прокатах сборной России в минувшем сезоне, однако после не принимала участия в соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

(Владислав Флегонтов)