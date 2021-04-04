Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире, выступавшая в танцах на льду Екатерина Боброва выразила мнение, что сборная России была более чем узнаваема на чемпионате мира-2021. Команда участвовала в турнире без национальных символов из-за санкций ВАДА.

«Все и так прекрасно знают, что наши фигуристы представляют Россию», — заметила Боброва.

Российский комментатор по фигурному катанию Андрей Журанков при этом рассказал, с какими сложностями столкнулся, комментируя чемпионат мира в Стокгольме удаленно.

«Ты не чувствуешь атмосферу. Ты ощущаешь, как все зрители. Но, так как я довольно часто комментирую по экрану, мне было отчасти весело. Потому что все болельщики оказались в роли телезрителей. У меня был такое ощущение, что энергетика, которая была в Стокгольме, распространялась по всему миру», — рассказал Журанков в эфире «Россия 24».

Чемпионат мира в Стокгольме проходил с 22 по 28 марта. Все медали турнира в женском катании завоевали Анна Щербакова (золото), Елизавета Туктамышева (серебро) и Александра Трусова (бронза). Золото выиграли танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу.