Максим Ковтун высказался о возможном переходе Щербаковой из одиночного в парное катание

Призер чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун порассуждал о возможном переходе Анны Щербаковой из одиночного катания в парное.

«Это в принципе возможно, так как все парники когда-то были одиночниками. Но Анну Щербакову мы хотели бы видеть пока в своем виде. Потребуется много времени, чтобы добиться каких-то топовых результатов», — сказал Ковтун в эфире телеканала «Россия 24».

На чемпионате мира в Стокгольме 17-летняя Щербакова набрала 233,17 балла и заняла первое место. Это было дебютное мировое первенство для трехкратной чемпионки России.