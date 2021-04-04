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Максим Ковтун высказался о возможном переходе Щербаковой из одиночного в парное катание

21:50
Максим Ковтун. Фото «СЭ»
Максим Ковтун. Фото «СЭ»
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Призер чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун порассуждал о возможном переходе Анны Щербаковой из одиночного катания в парное.

«Это в принципе возможно, так как все парники когда-то были одиночниками. Но Анну Щербакову мы хотели бы видеть пока в своем виде. Потребуется много времени, чтобы добиться каких-то топовых результатов», — сказал Ковтун в эфире телеканала «Россия 24».

На чемпионате мира в Стокгольме 17-летняя Щербакова набрала 233,17 балла и заняла первое место. Это было дебютное мировое первенство для трехкратной чемпионки России.

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