Бестемьянова — о словах Тутберидзе: «Это надо спустить на тормозах. Она сейчас в трудном положении»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова ответила «СЭ» на слова тренера Этери Тутберидзе о лжи в ее комментариях.

«Может один раз когда-то много лет назад я что-то сказала, она до сих пор это помнит. Мне казалось, что мы давно это проехали. Она очень мило со мной здоровается, когда мы встречаемся на соревнованиях. Это мне странно. Конечно, она сейчас в трудном положении, когда дело Валиевой должно разбираться. Это надо спустить на тормозах. Я удивлена тому, что она так сказала. А на тренировку, если она меня пригласит, я с огромным удовольствием приду. Я очень люблю фигурное катание и уважаю, что она делает, какие результаты показывает», — сказала Бестемьянова «СЭ».

1 ноября Тутберидзе в большом интервью заявила, что все высказывания Бестемьяновой в ее сторону являются ложью.