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Урманов о словах Тутберидзе про Липницкую: «С простыми характерами чемпионами не становятся»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Юлия Липницкая и Алексей Урманов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов отреагировал на слова Этери Тутберидзе, которая заявила, что у спортсменки был сложный характер.

«Я вообще не хочу комментировать слова Тутберидзе! Юленька Липницкая прекрасная, но она уже давным-давно закончила с фигурным катанием. Сейчас работает у Жени Плющенко в школе. Простые характеры, сложные характеры... С простыми характерами чемпионами не становятся», — приводит Metaratings слова Урманова.

Юлия Липницкая — олимпийская чемпионка-2014 в командном турнире, она также является чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионата мира.

Спортсменка завершила карьеру в августе 2017 года в возрасте 19 лет.

Источник: Metaratings
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
Юлия Липницкая
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