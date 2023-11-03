Бестемьянова — о желании Тутберидзе проверить всех участников дела Валиевой на детекторе лжи: «Это просто красивые слова»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением с «СЭ» о предложении тренера Этери Тутберидзе проверить на детекторе лжи участников допингового дела Камилы Валиевой.

«Никто же это делать не будет. Давайте будем реалистами. Это просто красивые слова. Мы все реально понимаем, как серьезна ситуация, что никакого детектора лжи быть не может. Это просто фигура речи», — сказала Бестемьянова «СЭ».

1 ноября Тутберидзе в большом интервью заявила, что хотела бы посадить всех участников процесса на детектор лжи.