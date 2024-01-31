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31 января, 23:44

Баннеры в поддержку Валиевой появились в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Москве начали появляться баннеры в поддержку фигуристки Камилы Валиевой.

Фотографии баннеров публикуют в Telegram-каналах фанатов фигуристки.

«Камила, ты наша золотая!» — написано на одном из баннеров золотыми буквами.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

Фигурное катание
Камила Валиева
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