Баннеры в поддержку Валиевой появились в Москве
В Москве начали появляться баннеры в поддержку фигуристки Камилы Валиевой.
Фотографии баннеров публикуют в Telegram-каналах фанатов фигуристки.
«Камила, ты наша золотая!» — написано на одном из баннеров золотыми буквами.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.
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