Баннеры в поддержку Валиевой появились в Москве

В Москве начали появляться баннеры в поддержку фигуристки Камилы Валиевой.

Фотографии баннеров публикуют в Telegram-каналах фанатов фигуристки.

«Камила, ты наша золотая!» — написано на одном из баннеров золотыми буквами.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.