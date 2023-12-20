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Сегодня, 13:34

Президент ФФККР Сихарулидзе: «В нынешних условиях чемпионат России — основной старт в сезоне»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Президент федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске высказался о возможности возвращения российских спортсменов на международные старты.

«В нынешних условиях можно сказать, что чемпионат России — это основной старт для наших фигуристов. При этом согласно нашему регламенту и федеральному закону о спорте мы продолжаем формировать сборную команду, основываясь в том числе и на результаты ЧР. Но так как ЧЕ и ЧМ для нас сейчас закрыты мы не можем говорить об отборочном статусе турнира. Но поверьте мне, как человеку не постороннему для фигурного катания само звание чемпиона страны многое значит. Да и во многих видах такая победа говорит о том, что это теоретически первая тройка чемпионата мира. Мы ведь сравниваем прокаты иностранных спортсменок с нашими прокатами, нашим катанием и видим что чемпионат России — это самостоятельный и мощный турнир.

Теперь у нас есть еще один важный турнир — это Спартакиада сильнейших. Она заменяет в этот раз финал «Гран-при». Там участвуют только спортсмены, набравшие нужное число баллов по итогам этапов «Гран-при» и у турнира равное значение с чемпионатом страны. Думаю что мы не должны и нет необходимости определять что станет венцом сезона. Чемпионат страны в любом виде важнейший старт страны. Но также есть и новый аналог финала «Гран-при», и он имеет такое же огромное значение. Поэтому я бы сказал, что у нас есть два практически равнозначных старта и они основные в сезоне. А вот выделять один из них не стоит, не имеет смысла», — сказал Сихарулидзе.

Спортсмены из России и Белоруссии не могут выступать на международных стартах под эгидой ISU с весны 2022 года.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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