Сихарулидзе — о возвращении на международные старты: «Ждем когда в ISU проснутся, начали уже бормотать понемногу»

Президент федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске высказался о возможности возвращения российских спортсменов на международные старты.

«Вопрос о допуске на международные старты было бы логично адресовать ISU. Лично мы открыты к готовы участвовать в любых международных соревнованиях любых возрастов. Мы находимся в контакте с руководством ISU, как раз недавно у нас было взаимодействие с ними. Мы почти 30 минут обсуждали проблемы мирового фигурного катания, думали над тем как их решить. Так что надеемся на разум. Мы ведь видим что во многих видах, точнее даже во всех без россиян мировое фигурное катание уже не такое сочное, оно многое теряет. Об этом говорят и представители федераций, и тренеры, и другие специалисты. Тот колорит и яркость борьбы с нашими спортсменами, даже те же наши российские зрители… Этого нет сейчас, это пропало что тащит за собой целую цепочку проблем со спонсорами, недостатком средств для развития спорта.

Наше отстранение если и не убивает интерес к фигурному катанию в мире, то точно категорически понижает его. Мы же в состоянии готовности находимся, в диалоге постоянном и открыты к взаимодействию. Ждем, когда они окончательно проснутся, посмотрим… Сейчас пока что во сне, но начали понемногу бормотать уже… Так что ситуация движется и надеемся, что вскоре сможем наслаждаться мировым катанием.

При этом не скажу что проводя свои соревнования, этапы «Гран-при» свои и другие старты, например по прыжкам мы прямо так сильно страдаем. Мы нашли способ поддержать спортсменов и в нынешних условиях, чтобы их уровень подрастал, жизнь была увлекательна. Ребята не обделены и финансами, за что спасибо спонсорам, за возможность поддерживать спортсменов. С кем я не говорил — я не вижу грусти, тоски и печали. Международная жизнь еще более насыщенная, но раз такая ситуация мы нашли выход из нее», — сказал Сихарулидзе.

Спортсмены из России и Белоруссии не могут выступать на международных стартах под эгидой ISU с весны 2022 года.