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Сегодня, 13:46

Сихарулидзе — о танцах на льду: «Мы обеспокоены ситуацией — не видим прогресса в этом виде»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Президент федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске высказался о проблемах в российских танцах на льду.

«Мы обеспокоены ситуацией в танцах на льду. К сожалению, не видим прогресса в этом виде, поэтому ежедневно практически обсуждаем, как исправить ситуацию, как стимулировать развитие танцев как у детей и юношей, так уже и у взрослых спортсменов. Один из таких стимулов — здоровая конкуренция. Но говорить о том, что в танцах мы сейчас являемся мировыми лидерами, мы не можем», — сказал Сихарулидзе.

По сравнению с чемпионатом России прошлого года на текущий ЧР приехали только шесть пар из 15 участников предыдущего первенства страны.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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