Аннабель Морозов — о работе с Крыловой: «Она мне всегда нравилась манерой общения»

Фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в паре с Игорем Еременко, прокомментировала переход в группу тренера Анжелики Крыловой.

«С Крыловой я никогда раньше не сотрудничала, но она мне всегда нравилась своей манерой общения. К тому же мне очень понравились в прошлом году ее спортсмены (Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. — прим. «СЭ»). У них были интересные поддержки, интересные движения, музыкальность. Не скажу, что эта пара была сильнее всех, но интереснее — точно. Причем мне понравились обе программы, не только произвольный танец, о котором многие говорили. В общем, все это мы обсуждали втроем: я, Игорь и папа, и как-то мнения сошлись. К нашему счастью, Анжелика согласилась», — цитирует Морозову RT.

В феврале стало известно, что Морозов встала в пару с чемпионом мира среди юниоров Игорем Еременко. Ранее она выступала в танцевальном дуэте с Дэвидом Нарижным. Сообщалось, что Морозов и Еременко проводят совместные тренировки в США.